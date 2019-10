Os 50 anos da Paróquia São Vicente de Paulo

Ademir Médici

Do Diário do Grande ABC



06/10/2019 | 07:00



A Paróquia São Vicente de Paulo, de Mauá, celebra amanhã seu Jubileu de Ouro e conta com dois historiadores: Leandro Johansen de Godoi e o atual pároco, padre William Mariotto Torres.

Escreve Leandro: “Foi a partir de 7 de outubro de 1969 que a história da Paróquia São Vicente de Paulo começa de fato, conforme documentos arquivados na Cúria da Diocese de Santo André. Dom Jorge Marcos de Oliveira, bispo diocesano na época, criou a paróquia possuindo cerca de 50 quilômetros quadrados de território”.

Reflete o padre William: “Com a celebração dos 49 anos, foram abertas as comemorações do seu Jubileu de Ouro Paroquial, ou seja, um ano de intensa solenidade. Amanhã a paróquia celebrará os 50 anos de vida paroquial, fazendo memória de sua identidade e história”.

É uma linda história. Ela remete à Fazenda Capitão João, de séculos passados. Aos eucaliptos plantados pela família Bozzato. À figura de Vicente de Paula de Almeida Prado, que em 1935 adquiriu terras na área.

Comenta Leandro Johansen de Godoi: “É provável que o nome São Vicente, dado ao bairro, faça alusão ao seu proprietário, Vicente de Paula”.

Outros nomes: Pedro Lopes e sua mulher, Maria, que conversaram com o padre Olavo Paes de Barros Filho sobre a importância da criação de uma igreja organizada no bairro. Padre Olavo era, em 1965, o vigário na Matriz da Imaculada Conceição, no Centro de Mauá.

Linda e ampla, a história da paróquia agora cinquentenária, repercute no bairro e ganha ilustrações belíssimas, de ontem e de hoje.

1º pároco: padre Olegário Araujo dos Santos, seguido pelos padres Martinho Krohling, Benjamin Ros Ibáñez, Angelo Berlloso Pena, diácono Edson Aparecido Zaia Moreira, padre Odilon Rodrigues Camargo, frei Luis Cláudio Rocha, padre Luis Carlos Francisco.

Em 3 de agosto de 2016 tomou posse, como administrador paroquial (hoje, pároco), o padre William Mariotto Torres, que estabeleceu contato com Memória para o registro deste jubileu.

Diário há 30 anos...

Sexta-feira, 6 de outubro de 1989 – ano 32, edição 7189

Manchete – Dólar volta a disparar; governo segura preços dos alimentos

Promessa – Governador Orestes Quércia diz que despolui a Represa Billings já.

Eleições 89 – Brizola manda trio elétrico exclusivo para a região.

São Bernardo – Concretizada ontem a ação de despejo da Asba (Associação São-Bernardense de Belas Artes) pela Prefeitura.

Indústria – General Motors inaugura estação para tratamento de esgoto no bairro Prosperidade, em São Caetano.

Em 6 de outubro de ...

1914 – I Guerra. Manchete do Estadão: manifestações de simpatia à França em Lisboa; a guerra santa na Pérsia contra os aliados.

1919 – A classificação do Campeonato Paulista de Futebol da Segunda Divisão era a seguinte: 1º – União Fluminense, 2º – Sírio, 3º – Itália, 4º – União Lapa, 5º – Primeiro de Maio (Santo André) e 6º – Antarctica.

1939 – II Guerra. Manchete do Estadão: as tropas francesas ocuparam completamente a floresta de Borg.

1969 – Junta Militar declara extinto o mandato do presidente Costa e Silva e impede o vice-presidente, Pedro Aleixo, de assumir o poder. O Alto Comando das Forças Armadas escolhe o general Emílio Garrastazu Médici para assumir o cargo.

Santos do dia

Erotides

Maria Francisca

Bruno

Municípios brasileiros

Celebram aniversários em 6 de outubro:

No Mato Grosso, Cáceres e Jaciara

No Espírito Santo, Conceição da Barra

Na Bahia, Contendas do Sincorá e Livramento de Nossa Senhora

Em Santa Catarina, Coronel Freitas e Quilombo

No Ceará, Ipaporanga

Em Minas Gerais, Monte Carmelo

Fonte: IBGE