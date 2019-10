Teodoro, filho de Michel Teló, encanta ao cantar música de Tiago Iorc

05/10/2019 | 17:11



Que os filhos de Michel Teló e Thais Fersoza são tremendamente fofos, isso já não é novidade para ninguém, né? O técnico que faturou mais um título no The Voice Brasil mostrou que além de simpatia, o talento musical também vem de berço.

O cantor compartilhou em suas redes sociais neste sábado, dia 5, um vídeo em que ele mostra Teodoro, seu filho mais novo, brincando de cantar. A gravação foi feita logo após o término do programa da última quinta-feira, dia 3, mas Teló compartilhou somente agora.

No vídeo dá para notar que está tocando Hey Jude, dos Beatles ao fundo e que Teodoro simplesmente soltou o grito da garganta e cantou afinadíssimo Amei Te Ver, música conhecida na voz de Tiago Iorc. Na legenda, o papai se derreteu:

Não consigo descrever minha emoção vendo esse vídeo. Tive que postar. TEODORO ouvindo Hey Jude no camarim, na final do The Voice, e criou uma versão com a musica Amei Te Ver. Tudo da cabeça dele. Se identificou com a melodia, e cantou no tom. Eu não estou tendo maturidade nenhuma com isso. Meu Deus! E a interpretação?! A voz?! O jeitinho dele? Meu coração tem um treco... sério...