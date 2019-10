Justin Bieber aprece aos beijos com a esposa, Hailey Biebe em novo clipe

05/10/2019 | 17:11



Que fofura! Justin Bieber lançou o clipe da música 10,000 hours, em parceria com a dupla de música country Dan + Shay. O vídeo saiu poucos dias depois do casamento do astro com Hailey Biber e obviamente só ela poderia ser o par romântico do cantor neste vídeo. No clipe, cada cantor está com a sua respectiva esposa e a voz de Boyfriend aparece no maior clima de romance com a amada, com direito a beijos e carinhos em uma cama rodeada por flores.

A letra é super romântica e Justin fala:

- Eu gastaria milhares de horas e dez mil mais. Se é o tempo que leva para conhecer o seu coração doce. E talvez eu nunca chegue lá, mas eu vou tentar. Se são dez mil horas ou o resto a minha vida. Eu vou te amar.

Muito amor! Os fãs gostaram bastante da música e do vídeo, um exemplo disso é uma apresentadora que comentou:

Todas as 20 vezes que ouvi essa música, eu chorei, esse cabelo me deu uma nostalgia.