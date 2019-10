São Caetano encontra gol no fim e vence Ferroviária por 1 a 0

Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



05/10/2019 | 17:10



A tarde quente deste sábado (5) contou com vitória pouco empolgante do São Caetano contra a Ferroviária, pela terceira rodada da terceira etapa da Copa Paulista 2019. Jogando no Estádio Anacleto Campanella, o mandante fez placar de 1 a 0 e a alegria dos torcedores locais que acompanharam o confronto.

O gol solitário foi marcado pelo volante Mazinho, aos 43 minutos. Ele aproveitou bola que sobrou de rebate ofensivo perto da pequena área e virou forte para chutar de primeira. Mesmo ainda encostando na bola antes de entrar, o goleiro Gabriel Leite não conseguiu evitar o balançar da rede. Foi o bastante para ampliar a invencibilidade da equipe, agora sem perder a dez jogos.

O resultado mantém o Azulão na liderança isolada do Grupo B, com 7 pontos acumulados. A Locomotiva fica com 3 pontos, aparecendo na terceira colocação.

O São Caetano terá semana de treinamento e entra em campo no sábado (12), à tarde, com a abertura do returno da terceira fase. A equipe volta a medir forças com a mesma Ferroviária, mas jogando no Interior.