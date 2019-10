Érico Brás tenta levar com serenidade as críticas ao Se Joga: - Estamos fazendo um programa para o publico e não para crítica

05/10/2019 | 16:11



Durante a quinta noite do Rock in Rio, marcada na última sexta-feira, dia 4, um dos apresentadores do programa Se Joga, Érico Brás, tentou levar com serenidade as críticas pesadas que a atração vem recebendo, principalmente nas redes sociais.

- As criticas são necessárias e tem um misto de avaliações que a gente não leva muito em conta. Mas estamos buscando avaliar para acertar. O importante que estamos fazendo um programa para o publico e não para crítica!

O apresentador ainda não mediu esforços para elogiar as parceiras, Fernanda Gentil e Fabiana Karla, que estão presentes no mesmo programa que ele, televisionado diariamente pela Rede Globo.

- Nós somos muito unidos mesmo, parceiros e acredito que o público vem percebendo. No Ao Vivo tem que ser assim!