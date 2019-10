Homem é atropelado por trem em Santo André

Do Dgabc.com.br



05/10/2019 | 15:59



Por volta das 10h deste sábado (5) um homem, que não foi identificado, foi atropelado na linha férrea na altura da estação Prefeito Saladino, da Linha 10 - Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), em Santo André.

Segundo informações da CPTM, a vítima estaria andando pela via e foi atingida de raspão. Funcionários da malha ferroviária entraram em contato com o Corpo de Bombeiros e equipes do 8° Grupamento se deslocaram para o atendimento.

De acordo com os socorristas, no local a vítima foi encontrada com lesões graves e estabilizada e socorrida pelos bombeiros em conjunto com o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e com apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar.

A vítima foi estabilizada, e com os sinais vitais mantidos, transportada com vida ao Hospital Estadual Mário Covas, também em Santo André. Não há informações sobre seu estado de saúde.