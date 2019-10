Bruno Henrique é poupado de treino e Flamengo tem dúvidas no ataque contra Chape

05/10/2019 | 15:46



Sem Bruno Henrique, o Flamengo encerrou neste sábado, em Chapecó, a preparação para o jogo contra a Chapecoense, neste domingo, às 11 horas, na Arena Condá. O atacante não participou do treino rubro-negro e deixa mistério sobre a escalação visitante para o compromisso pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca já não contará com Gabriel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Se Bruno Henrique não for para a partida, serão duas vagas disputadas por três jogadores: Reinier, Berrío e Vitor Gabriel. Todos foram testados pelo técnico português Jorge Jesus e se postulam às posições ofensivas.

Além da dúvida sobre Bruno Henrique e do desfalque de Gabriel, o Flamengo não contará com o meia uruguaio Giorgian de Arrascaeta, que fez artroscopia no joelho direito, e o lateral-esquerdo Filipe Luís, com entorse no joelho direito. No lado canhoto da defesa rubro-negra, o reserva Renê deve ser o substituto. No meio-campo, Vitinho é o principal candidato a ocupar a vaga.

A escalação do Flamengo deve ficar da seguinte forma: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Renê; Arão, Gerson e Everton Ribeiro; Vitinho, Bruno Henrique (Reinier) e Berrío (Vitor Gabriel).

Com 49 pontos, o Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, com três de vantagem para o Palmeiras, segundo colocado. A equipe paulista enfrenta nesta rodada o Atlético-MG, em São Paulo, também no domingo, às 16 horas.