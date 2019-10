Tiago Abravanel conta sobre um conselho que recebeu de Silvio Santos: Ser apresentador não é legal!

05/10/2019 | 15:11



Maisa Silva recebeu neste sábado, dia 5, Tiago Abravanel e Silvia Abravanel no Programa da Maisa, para uma conversa pra lá de alto astral com novidades e muitas recordações. O neto de Silvio Santos vai estrear um programa, Famílias Frente a Frente, no próximo dia 11, na emissora e ele contou como está sendo a expectativa.

Eu tô muito feliz, mas to ansioso em apresentar o programa. É um programa que fala das relações humanas através dali da cozinha, da competição, eles tem desafios, tem um monte de coisas que eles precisam fazer, tem que cozinhar para os convidados... a gente faz um reflexo sobre a nossa própria vida, a gente se enxerga ali. É muito especial estre programa!

Assim como todo mundo, Maisa apareceu com uma curiosidade sobre o dono do baú e questionou os dois membros da família sobre se Silvio já deu algum conselho para eles, e Tiago revelou:

Ele disse que ser apresentador não era tão legal. Eu falei, mas como assim? E ele falou, porque depende... o que importa no apresentador é você ter a personalidade junto com o conteúdo. Se você tem essa vontade de ser apresentador, corra atrás de um formato legal de um conteúdo que tem a ver com você e que comunique as pessoas.

Já Silvia aproveitou para contar uma história engraçada que aconteceu entre ela e seu pai, quando aos 12 anos de idade, Silvio Santos deu a incrível missão da garotinha ter que cuidar mala enquanto eles estavam viajando.

Olha, tem uma coisa muito importante dentro dessa mala!

A atual apresentadora do Bom Dia & Cia já entendia muito bem da fama de seu pai e acreditou quando ele falou sobre a mala, que todo o dinheiro que eles tinham estava ali dentro, e ao chegar no destino, em Orlando, nos Estados Unidos, Silvio a chamou no quarto para revelar o que tinha ali dentro:

Eram caixas de sabão de coco. Eu cuidei de caixas de sabão de coco!

Dando continuidade ao assunto que era sobre Silvio Santos, Tiago Abravanel contou um momento muito emocionante e entendeu o quando seu avô é querido nacionalmente.

Quando ele foi homenageado pela Tradição no Rio, a hora que ele entrou naquele carro alegórico e a Sapucaí inteira jogando aviõezinhos e cantando lá, lá... foi surreal.