Pedro Scooby mostra apoio a Anitta e estará com novo affair no Rock in Rio no dia que a cantora se apresenta no festival!

05/10/2019 | 15:10



Só porque é ex tem que ficar no passado? Pelo jeito, para Pedro Scooby não é bem assim! O surfista e Anitta terminaram recentemente, mas isso não impediu que ele comentasse em um post falando sobre o show que a cantora fará no Rock in Rio neste sábado, dia 5. O comentário do atleta foi respondido por uma seguidora que questionou se ele estava com saudades da ex-namorada. Porém, o pai dos filhos de Luana Piovani não deixou pra menos e escreveu:

Nada justifica eu não continuar torcendo pela artista incrível que ela é!

Scooby deve estar empenhado em torcer por Anitta mesmo. Cíntia Dicker, novo affair do surfista, confirmou em entrevista ao colunista Leo Dias que o atleta estará no festival de música no dia em que a cantora se apresentará. A modelo não sabe ele chegará a tempo de ver a voz de Vai Malandra no palco, pois Pedro está voltando da Espanha para o Rio de Janeiro. Ela ainda confirma que está tendo um caso com o artista mas garante que ela estará lá para assistir a ex de seu atual.

- Amanhã o Scooby vai estar aqui sim e vem comigo. A gente está no mesmo grupo. Rolou algo mais entre a gente sim, mas não temos rótulo. Sem cobrança. Amanhã venho cedo para ver a Anitta, que sou muito fã.

A funkeira já pode contar com mais uma pessoa em sua plateia.