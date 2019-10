Alaíde anuncia que será candidata à Prefeitura de Mauá em 2020

Raphael Rocha

A vice-prefeita de Mauá, Alaíde Damo (MDB), mandou mensagens a aliados na manhã deste sábado (5) anunciando que será candidata à Prefeitura na eleição do ano que vem e que o projeto político terá a participação efetiva da filha, a ex-deputada estadual Vanessa Damo.

O movimento acontece depois que o ex-secretário de Governo João Veríssimo comentou sobre vontade de ser prefeiturável no pleito de 2020. Ao Diário, Veríssimo já havia dito que recebeu sondagens sobre participar efetivamente do processo eleitoral, mas que ainda pensava sobre o assunto.

Na mensagem, Alaíde afirma que “vou ser candidata ano que vem junto com Vanessa”. Na sequência, enviou uma música – Se Não Der Pra Cantar.

Alaíde comandou a administração de Mauá em três oportunidades desde 2018. Duas devido a prisões do prefeito Atila Jacomussi – nas operações Prato Feito e Trato Feito, da PF (Polícia Federal) – e uma pela cassação do socialista, que sofreu impeachment da Câmara em abril. Atila conseguiu, na Justiça, no dia 9 de setembro, anular os efeitos o impedimento imposto pelo Legislativo e retornou ao comando do Paço.

A última passagem de Alaíde foi de abril a setembro. E foi justamente neste período que Alaíde mudou seu perfil à frente do governo. Mudou o visual e decidiu tomar as rédeas do dia a dia da administração. Tanto que seu nome passou a ser cogitado para ingressar na corrida eleitoral. Na Prefeitura, Veríssimo era seu braço direito, como secretário de Governo.