Pedro Neschling fala sobre surdez e revela usar aparelho auditivo há quatro anos: Não sei como levei minha vida antes disso

05/10/2019 | 14:10



Pedro Neschling usou o Instagram para passar uma mensagem bem importante! O ator publicou uma foto na última sexta-feira, dia 4, e falou um pouco sobre a deficiência auditiva que possui. Ele falou que é surdo e por mais que escute, tem uma grave perda da audição e não consegue ouvir sons mais agudos. Além disso, o artista também revelou que usa um aparelho auditivo há quatro anos e que antes não pensava em usar o dispositivo, não por preconceito, mas por não ver isso como algo normal, como são os óculos, por exemplo. Porém, as coisas mudaram:

Já não sei como levei minha vida antes disso. Você que escuta normalmente não faz ideia da dificuldade que é ser surdo sem auxílio. Sobretudo porque se trata de uma deficiência "invisível", difícil de fazer quem não sofre entender.

Ele também falou sobre como as dificuldades que as pessoas surdas enfrentam por ter uma deficiência que não é visível e por isso as outras pessoas tem dificuldade de entender. Pedro ainda deixou uma mensagem:

Somos 30 milhões de surdos no Brasil. Isso mesmo, 14% da população. Precisamos falar mais sobre isso e tornar natural a compreensão da surdez. Informar sobre a reabilitação auditiva, fundamental pra quem tem essa deficiência.

A mensagem está dada!