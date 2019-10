Maia diz que juro ainda está alto no Brasil e vê espaço para corte na Selic

05/10/2019 | 13:32



O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse neste sábado, 5, que a taxa de juros no Brasil continua ainda muito alta se for levado em consideração que, no mundo desenvolvido, o juro já está em patamar negativo. O deputado fez questão de destacar que não quer com isso interferir ou sinalizar que esteja interferindo na política monetária do Banco Central. Mas afirmou entender que ainda há espaço para corte da Selic.

Ao ser questionado sobre o que acha da transferência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Fazenda para o BC, Maia respondeu que a estratégia foi passar para uma instituição que não corre risco de sofrer interferências políticas. "Visa a evitar interferências politicas", afirmou. Maia participou na tarde deste sábado do Festival Piauí de Jornalismo, evento da revista Piauí, em São Paulo.