Em A Fazenda 11, Tati Dias e Bifão fazem as pazes e dão um selinho: - Você sabe que eu amo você

05/10/2019 | 13:11



A terceira festa de A Fazenda 11 fez o clima esquentar! Na noite da última sexta-feira, dia 4, os peões curtiram um luau havaiano e a festança rendeu uma reconciliação, polêmicas e beijo na boca! Os confinados estavam curtindo o rolê tranquilamente, mas tudo começou a se agitar quando Guilherme Leão e Tati Dias foram conversar em um canto mais afastado. Os dois estavam discutindo o que rolava entre eles e a moça falou que ficava com um pé atrás pelo fato de Bifão gostar do rapaz conhecido por ser o segurança gato do metrô. Isso pesa ainda mais para ela pelo fato de as duas terem participados juntas do De Férias com o Ex, quando ficaram amigas e depois brigaram.

Conversa vai, conversa bem, os dois foram ficando cada vez mais juntos. Colaram o nariz, Guilherme passou os braços pelo pescoço da loira e ele deu até uma lambida nela. Com esse clima não teve outra, eles acabaram se pegando. Como era de se esperar, Bifão acabou vendo os dois juntos e depois falou em uma conversa com Thayse Teixeira:

- Posso passar de tudo para o Brasil, mas de otária não!

Eita! A festa continuou, os peões estavam dançando e a chefe de cozinha resolver ir conversar com a ex-amiga. Nesse papo, Bifão disse para Tati que não tinha nenhum problema com ela e a outra participante respondeu que não sabia o que fazer, pois Guilherme estava mexendo com ela, a puxou para um canto e no final ainda completou:

- Você sabe que eu amo você.

Bifão reafirmou que não tinha nenhum problema com Tati e ainda deu carta branca para a peoa fazer o que quiser. Elas estavam em clima de reconciliação e deram até mesmo um selinho para fazer as pazes! A cozinheira até brincou:

- Tati, eu não aguento mais beijar você!

E completou:

- A minha parada não é com você. As pessoas sempre vão me decepcionar, mas você não vai me decepcionar.

Pelo jeito, elas estão de bem novamente! No dia seguinte, Tati ainda garantiu, em uma conversa que estava tendo enquanto tomava sol, que não está ficando com Guilherme para atingir Bifão. Onde será que esse rolo vai dar?