Bayern de Munique perde a primeira e deixa Campeonato Alemão com quatro líderes

05/10/2019 | 12:40



O Bayer de Munique perdeu pela primeira vez no Campeonato Alemão, ao ser derrotado pelo Hoffenheim, neste sábado, na Allianz Arena, em Munique, por 2 a 1, em jogo da sétima rodada. Com o resultado, o atual heptacampeão permanece com 14 pontos e divide a liderança com Leipzig, Freiburg e Bayer Leverkusen.

Diferentemente do que fizera na terça-feira, ao golear o Tottenham, em Londres, por 7 a 2, em jogo da Liga dos Campeões, o Bayern demonstrou logo no primeiro tempo que não seria um dia de grande inspiração. Lento, desatento e com erros nos passes, o time não pareceu ser o dono dos últimos sete títulos alemães. Com isso, o Hoffenheim aproveitou e passou a se aventurar no ataque.

Logo aos quatro minutos, Sargis Adamyan teve grande chance. O Bayern tentou reagir e até teve um gol bem anulado (impedimento) de Serge Gnabry, aos 23 minutos. Mas o jogo voltou a ser melhor para os visitantes. Sumido nos primeiros 45 minutos, Robert Lewandowski reclamou de pênalti no último lance da primeira etapa.

Se o primeiro tempo estava ruim, o segundo começou ainda pior para o Bayern. Irreconhecível, a equipe de Munique não tinha forças para atacar. O Hoffenheim aproveitou para roubar uma bola, que sobrou para Sargis Adamyan bater sem defesa para Neuer e abrir o placar, aos nove minutos.

A desvantagem não alterou a forma de jogar do Bayern, que quase levou o segundo gol, aos 19 minutos, mas Stefan Posch errou por pouco. O castigo veio na sequência.

Em uma bola levantada na área, Lewandowski resgatou seu talento para definir jogadas e cabeceou sem defesa para Oliver Baumann, igualando o placar na Allianz Arena. O gol animou a torcida, mas não entusiasmou os jogadores do Bayern, que voltaram a demonstrar desconcentração, principalmente no setor defensivo.

Esperto, Adamyan aproveitou para receber uma bola na entrada da área, girar e bater sem marcação para fazer o segundo gol da equipe visitante.

O desespero tomou conta do Bayern, que, mesmo desorganizado, tentou o empate pelo menos. Gnabry quase conseguiu o segundo gol. Neuer, nos minutos finais, chegou a abandonar a meta e foi até a área adversária, mas não teve sucesso.

Outra decepção na rodada foi o Borussia Dortmund, que só empatou com o Freiburg, fora de casa, por 2 a 2. O destaque da partida foi o lindo gol marcado por Axel Witsel, o primeiro do Dortmund, após espetacular voleio em bola vinda de escanteio.

Em Leverkusen outro empate entre Bayer e Leipzig, por 1 a 1, enquanto o Mainz, fora de casa, bateu o Paderborn, por 2 a 1, e saiu momentaneamente da zona de rebaixamento.