Isis Valverde, Mariana Goldfarb e mais famosos curtem quinto dia do Rock in Rio

05/10/2019 | 12:10



Isis Valverde curtiu o quinto dia de Rock in Rio, na sexta-feira, dia 4. A atriz foi acompanhada do marido, André Resende, e da mãe, ver bandas como Scorpions e Iron Maiden, mas não foi a única. Confira mais famosos que marcaram presença no festival, a seguir!

Mariana Goldfarb deixou o marido Cauã Reymond em casa e foi curtir a noite - e, pelo visto, fazer propaganda de uma marca de bebida alcoolica.

Cinthia Dicker, modelo apontada como affair de Pedro Scooby, foi mais uma vez ao festival.

Eduardo Sterblitch, o Zeca de Éramos Seis, passou por lá também.

Thiago Lacerda levou Vanessa Lóes e os filhos aos shows.

Lua Blanco apostou em suspensórios para curtir a noite.

Érico Brás, apresentador do Se Joga, fez guitarra com a mão!

Sérgio Guizé posou ao lado do amigo Rafael Queiroz.

Julianne Trevisol posou abraçada com um amigo.

Milhem Cortaz também esteve por lá.