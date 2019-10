05/10/2019 | 10:10



Blake Lively deu à luz seu terceiro filho com Ryan Reynolds, de acordo com a revista People. A atriz revelou a gravidez em maio desse ano, quando, na pré-estreia de Detetive Pikachu, apareceu com barrigão ao lado do marido, que faz uma ponta pra lá de especial no filme.

Os dois, que ainda não confirmaram oficialmente a informação, se casaram em 2012.

Eles já são pais de James, de quatro anos de idade, e de Inez, de três.

Será que o novo membro da família é menino ou menina?