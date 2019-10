Brasil derrota a Rússia e é a única seleção invicta na Copa do Mundo do Japão

05/10/2019 | 08:30



A seleção brasileira masculina de vôlei manteve o aproveitamento de 100% na Copa do Mundo do Japão, ao derrotar, neste sábado, a Rússia, por 3 sets a 0 (25/16, 25/22 e 25/22) na cidade de Nagano. São quatro vitórias do time do técnico Renan Dal Zotto e a única invencibilidade na competição.

O Brasil começou a partida com: Bruno, Alan, Lucão, Maurício Souza, Leal e Lucarelli. Thales foi o líbero. Entraram também Felipe Roque, Fernando e Mauricio Borges.

Nas três primeiras rodadas, o Brasil já havia derrotado Canadá, Austrália e Egito. Com a vitória deste sábado, a equipe chega a 12 pontos e lidera a classificação entre as 12 seleções participantes.

O Brasil volta à quadra, neste domingo, para enfrentar o Irã. A partida será às 2h (horário de Brasília). Esse será o quinto e último jogo em Nagano. Depois, a delegação seguirá para Hiroshima para outros seis jogos: Argentina, Estados Unidos, Tunísia, Polônia, Japão e Itália.

Neste sábado, o maior pontuador foi o oposto Alan, com 18 acertos, sendo 13 de ataque, um de bloqueio e quatro de saque. Bruno, levantador e capitão da seleção, analisou o desempenho da equipe em mais uma vitória.

"Sabíamos das qualidades do time da Rússia, que força muito saque e, como eles erraram muito no primeiro set, isso acabou facilitando um pouco o nosso trabalho. Mas, estávamos com bom volume de jogo, sem errar, sabendo trabalhar o nosso ataque contra um bloqueio tão grande como o russo", afirmou Bruninho.

"No segundo set, o saque começou a entrar, tivemos um pouco mais de dificuldade, mas não perdemos a paciência. No terceiro, estivemos atrás, mas não perdemos a concentração. Eles forçaram o saque, sabendo que era tudo ou nada. E mais uma vez o time se mostrou lúcido e isso é uma qualidade que temos mostrado nesse campeonato", disse o capitão brasileiro.

O técnico Renan também ficou satisfeito com a atuação da equipe. "Hoje o time do Brasil esteve bem em todos os fundamentos. Sacamos muito bem, tivemos poucos erros, o sistema de bloqueio e defesa funcionou bem. Foi uma excelente partida. Saio feliz porque é uma vitória extremamente importante e agora já é pensar no próximo jogo, na partida de amanhã, contra o Irã."