Termomecanica inscreve para 160 bolsas de estudo

Da Redação



06/10/2019 | 07:11



A FTT (Faculdade de Tecnologia Termomecanica), instituição que oferece ensino superior gratuito, tem processo seletivo aberto para 160 bolsas de estudo integrais para o ano letivo de 2020. São 40 vagas para cada um dos seus cursos de bacharelado em administração, engenharia de alimentos, engenharia de computação e engenharia de controle e automação. As aulas são ministradas no campus da FTT em São Bernardo.

Iniciativa adotada pela faculdade é a cooperação na busca de soluções inovadoras para problemas reais das empresas. Isso acontece por meio do desenvolvimento e participação em desafios, hackathons e competições.

Metade das vagas de cada curso é destinada a candidatos com renda familiar mensal per capita de até 1,5 salário mínimo. O candidato interessado neste tipo de posição deve se candidatar às vagas sociais e comprovar o perfil socioeconômico no ato da matrícula. A outra metade não necessita dessas comprovações.

Para se inscrever, é preciso acessar http://cefsa.org.br/processoseletivo/ftt/faculdade/ até o dia 18, e efetuar o pagamento de taxa de R$ 40. A prova será realizada em 17 de novembro e, o resultado, divulgado em 11 de dezembro. O prazo para as matrículas gerais é de 16 a 19 de dezembro e, das vagas sociais, de 2 a 7 de janeiro de 2020.