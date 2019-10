Respeito à diversidade é discutido durante concurso

Flavia Kurotori

05/10/2019



Realizada pelo Diário e pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano), a 13ª edição do Desafio de Redação promoveu discussões sobre assuntos variados entre alunos do Colégio Liceu Jardim, na Vila Guiomar, em Santo André, que participaram do concurso ontem. Baseado no tema A Região Que Eu Quero Em 2030, um dos aspectos abordados foi o respeito à diversidade.

“No futuro, gostaria que as pessoas respeitassem todas as diferenças, combatendo a homofobia e o racismo”, exemplificou Peter Benfatti Funes Messa Simões, 12 anos, estudante do 7º ano do ensino fundamental. “Achei legal participar porque é um tema diferente do que costumamos abordar em sala de aula e permitiu escrever sobre coisas novas.”

Da mesma turma, Michele Lian Li, 13, descreveu como a educação e a saúde no Grande ABC devem ser em 11 anos. “Hoje, não é que o sistema seja falho, mas ainda temos muitas pessoas que ainda não têm acesso a esses direitos.”

Luiz Rodrigo da Silva, coordenador de olimpíadas acadêmicas, afirma que o concurso permitiu que os alunos refletissem sobre temas atuais.

A iniciativa tem patrocínio do Cemitério Vale dos Pinheirais, em Mauá, e apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) de São Caetano.