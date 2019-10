Devotos agradecem pela vida de animais de estimação

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



05/10/2019 | 07:00



Foi celebrado ontem o Dia de São Francisco de Assis, padroeira da natureza e dos animais. E, como já é tradição, paróquias da região abençoaram bichinhos de várias espécies. Na unidade do bairro Santa Maria, em São Caetano, pelo menos 150 receberam a bênção do padre com direito a água benta. Na ocasião, fiéis oraram pedindo e agradecendo pela saúde dos pets.

A fotógrafa Eva Casagrande, 45 anos, esteve na celebração com sua calopsita. “Venho há mais de seis anos para pedir pela vida dela, pois ela é um integrante essencial da família”, disse. “Moro em Santo André, mas venho aqui todos os anos por esta bênção”, completou.

Com nove calopsitas e um papagaio, Ilza Ikino, 49, comerciária, participa da ação há mais de dez anos. “Somos (ela e o marido) católicos fervorosos e esta é mais uma oportunidade de agradecer, principalmente pela vida dos animais.”

Além de cães, calopsitas, papagaios, furões e coelhos, também marcou presença um jabuti. Com o nome de Margarida, o bicho é parte da família da aposentada Rafaela Aletta, 61, há quase 28 anos. “A trazemos todos os anos para a bênção e aproveitamos para agradecer que ela está bem, já que a criamos no cimento e estamos preocupados com sua saúde.”

Responsável por ministrar o serviço, o padre José Herculano salientou que a celebração é a extensão do que São Francisco de Assis fez. “Ele sempre teve preocupação com a criação de Deus, então é uma oportunidade para agradecer pela vida dos animais, que também são criaturas divinas e integram famílias.”