Diadema prevê economia de R$ 2 mi ao ano com troca de 10 mil lâmpadas

Flavia Kurotori



04/10/2019 | 22:30



A Prefeitura de Diadema lançou ontem programa que visa substituir 10 mil luminárias de iluminação pública – de vapor de sódio (luz amarela) ou mercúrio (luz branca) – por itens de tecnologia LED em pelo menos 150 vias municipais. A promessa é que o É Claro Que Fica seja concluído no prazo de 12 meses e, com isso, possibilite a economia de R$ 2 milhões ao ano aos cofres públicos com tarifas de energia elétrica – valor que corresponde à metade do gasto atual.

Os serviços tiveram início ontem pela empresa vencedora da licitação – Repume Iluminação – no Parque do Paço, no Centro. “Inicialmente, vamos trabalhar locais que estão gastando mais. Mas o trabalho seguirá em ciclos, em que também vamos focar nos equipamentos antigos que funcionam 24 horas”, ressalta o prefeito Lauro Michels (PV).

O plano apresentado pela administração prevê que a modernização da rede de iluminação priorize parques, avenidas e vias primárias, locais que concentram os equipamentos públicos e apresentam fluxo alto de pessoas. Depois do Parque do Paço, o programa seguirá para a Avenida Sete de Setembro, também no Centro. A meta é que pelo menos metade da cidade seja contemplada neste primeiro ano.

Para a execução do projeto, serão investidos R$ 8,3 milhões, provenientes da CIP (Contribuição de Iluminação Pública), taxa cobrada automaticamente em todas as contas de energia. “Serão 6.254 pontos na primeira leva de luminárias”, finaliza Lauro.

Além das luminárias, a administração também realizará a instalação de 500 lixeiras públicas ao longo da cidade. Foi adquirido, também, veículo sinalizador para fazer pinturas de faixas de pedestres e outras demarcações de trânsito.