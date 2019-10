Enade reprova 41 cursos da região

Natália Fernandjes

Do Diário do Grande ABC



05/10/2019 | 07:00



Quarenta e um cursos ofertados por instituições de ensino superior do Grande ABC apresentaram resultado insatisfatório no Enade 2018 – notas 1 e 2 em escala que vai até 5. Conforme os dados divulgados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) ontem, o número corresponde a 37,6% das 109 graduações de 22 faculdades, centros universitários e universidades das sete cidades avaliadas nas áreas de ciências sociais, ciências humanas e tecnólogos de gestão e negócios, produção cultural e design.

A nota do Enade é um dos pilares da avaliação do MEC (Ministério da Educação) a respeito da qualidade das instituições de ensino superior do País. Graduações que apresentam índices 1 e 2 passam por supervisão técnica e poderão sofrer sanções caso não apresentem tendência de melhora nos próximos meses. Outras punições previstas pelo governo são o impedimento de participar de programas federais.

Uma graduação apresentou nota 1 no Enade 2018, publicidade e propaganda, ofertada pelo Centro Universitário Anhanguera de Santo André (veja tabela ao lado). Outras 40 carreiras obtiveram conceito 2, uma delas teologia, da Universidade Metodista, de São Bernardo. O desempenho insatisfatório chama atenção, tendo em vista que trata-se do primeiro curso superior de São Bernardo e que deu origem à então Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, há 81 anos.

Questionadas sobre o resultado, as instituições de ensino superior observaram que aguardam a publicação do CPC (Conceito Preliminar de Curso) – previsto para o próximo ano – e que engloba, além da nota do Enade, avaliação do corpo docente e da infraestrutura.

“A reitoria tem envidado esforços para melhoria promovendo maior envolvimento dos corpos docente e discente bem como novas avaliações no estilo Enade”, observou o reitor da FSA (Fundação Santo André), Rodrigo Cutri.

O Grupo Anhanguera destacou que “o índice não reflete a solidez do trabalho desenvolvido em suas unidades, já que avalia apenas o momento do estudante durante o exame”.

OUTRA PONTA

Cinco graduações apresentaram conceito 5 no Enade do ano passado. São elas: relações internacionais e administração pública (UFABC – Universidade Federal do ABC), tecnologia em Comércio Exterior (Metodista), administração (Termomecânica) e ciências contábeis (Esags/Strong).

Outras 15 carreiras avaliadas em 2018 alcançaram nota 4 e 48 graduações obtiveram conceito 3. No total, 5.963 estudantes da região participaram do Enem no ano passado.

FINANCIAMENTO

Em âmbito nacional, o governo federal auxiliou financeiramente 46% do cerca de meio milhão de estudantes que realizaram o Enade de 2018. São alunos que cursaram o ensino superior por meio do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) e do Prouni (Programa Universidade para Todos).