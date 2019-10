Prefeitura do Guarujá diz que aguarda TCE para retomar privatização de aeroporto

04/10/2019 | 22:06



A prefeitura do Guarujá (SP) se posicionou sobre as declarações dadas nesta sexta-feira, 4, pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), relatando que o prefeito de Guarujá avalia devolver a administração do aeroporto local ao Estado, como foi feito pelos municípios de Barretos e Ribeirão Preto, para posterior privatização.

Em nota enviada pela assessoria de imprensa, a prefeitura da cidade do litoral paulista afirma que apenas aguarda posição do Tribunal de Contas do Estado (TCE) para retomar o processo licitatório, com o objetivo de entregar o aeroporto à iniciativa privada.

Esse processo foi iniciado em julho, e segundo o município do Guarujá, o lançamento do edital foi possível após o governo federal outorgar à prefeitura a área militar onde funciona a Base Aérea de Santos, em abril.