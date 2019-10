Tumulto prossegue no PSDB andreense

Raphael Rocha



05/10/2019 | 07:00



A nota de despedida do ex-superintendente do Instituto de Previdência de Santo André Miguel Heredia, com ataques ao PSDB, ainda é pauta principal no tucanato andreense. A executiva do partido na cidade procurou a coluna para se manifestar a respeito das declarações, repudiá-las e lamentá-las. “O diretório repudia as colocações equivocadas do seu ex-filiado, que se demonstram inverídicas, inoportunas e sem quaisquer fundamentos no que tange a esse diretório. Lamentamos a forma com que ele (Heredia) fez as suas colocações, visto que nunca antes se manifestou no sentido de demonstrar qualquer inconformismo durante o período em que esteve filiado ao PSDB de Santo André. Por sinal, (seu período na sigla) não foi nada significativo.”

BASTIDORES

Repercussão

Outra figura importante do tucanato de Santo André que se posicionou a respeito das declarações de Miguel Heredia foi o presidente da Câmara, Pedrinho Botaro. Sua família foi citada, de forma indireta, por Heredia na carta de despedida. “O Heredia se equivocou caso tenha se referido a mim quando citou que uma família comanda o PSDB andreense, até mesmo porque apenas meu pai, Pedro Botaro, ocupa posição na executiva municipal, contribuindo voluntariamente, desde 1989, inclusive, com o retorno do Paulo Serra (prefeito de Santo André) à legenda. O PSDB é formado por pessoas que há muito tempo caminham juntas e democraticamente exercem seu papel administrativo na legenda. E considero que quem trabalha de verdade assume protagonismo e não tem tempo para arranjar desculpas para sua falta de atuação.”



Terceiro elemento

Além da vereadora Bete Siraque e do empresário Erick Eloi, um terceiro filiado ao PT de Santo André se movimenta para registrar seu nome na lista de candidatos às prévias para escolha do prefeiturável do partido no ano que vem. José Maria Albuquerque, ligado a setores minoritários do petismo andreense, deve oficializar seu pleito nos próximos dias.

Unidade

Pré-candidato a prefeito de Rio Grande da Serra pelo PT, Erick de Paula garante que a executiva do partido na cidade está fechada em torno da unidade para escolha do candidato ao Paço no ano que vem. A resposta veio depois que esta coluna mostrou que um eventual projeto do ex-prefeito Ramon Velásquez no petismo interessaria o prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania).

Reunião

Os vereadores Pio Mielo (MDB), Tite Campanella (Cidadania), Marcel Munhoz (Cidadania), Mauricio Fernandes (DEM) e Marcos Fontes (PSDB) se reuniram nesta semana para conversar sobre costuras partidárias com olho na eleição do ano que vem. Eles postaram foto nas respectivas redes sociais, fomentando discussão nos bastidores sobre quais papéis terão no pleito. Juntos, os cinco tiveram quase 10 mil votos em 2016.