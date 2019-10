Avamileno chama de golpe movimento a favor de Bete

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



05/10/2019 | 07:00



Ex-prefeito de Santo André e principal cabo eleitoral do empresário Erick Eloi dentro do PT andreense, João Avamileno classificou como possibilidade de golpe a direção do partido utilizar artigos do estatuto para evitar a realização de prévias, o que, na prática, favoreceria a vereadora Bete Siraque, outro nome colocado no petismo para o pleito de 2020.

Ao Diário, Avamileno lembrou da costura formada pelos principais grupos da legenda para eleger Antonio Padre como presidente do PT e comentou que esperava que debate a respeito da definição do prefeiturável fosse feito de forma transparente e dialogada. Porém, reclamou que, após o PED (Processo de Eleição Direta), realizado no dia 8, as deliberações da direção foram tomadas sem prévia comunicação.

“Sou contra esse encaminhamento que querem dar porque há mais de um candidato. Dessa maneira, quem decide não é o diretório, é a base (o candidato à Prefeitura)”, discorreu Avamileno, que comandou a administração de Santo André entre 2002 (era vice de Celso Daniel e herdou a cadeira após a morte do titular) e 2008, sendo reeleito em 2004. Ele, aliás, foi o último prefeito reeleito no município. “Primeiro falam para fazer chapão (a favor de Padre). Agora acham que têm maioria e querem passar o rodo? PT nunca foi assim e não está correto.”

O ex-chefe do Executivo se disse contra a realização de prévia de ótica mais ampla, mas salientou que esse é instrumento legítimo do partido e que impedi-la sem diálogo ou de forma consensuada pode ser um “golpe”. “Apesar de não gostar de prévia, acho que tem de conversar. Prévia atrasa discussão, às vezes deixa sequela, às vezes não. Só que o PT decide dessa forma. Se deixar por decidir pelo diretório, depois de ter conversado com a gente, é complicado. Seria uma espécie de golpe.”

Avamileno foi um dos protagonistas da última prévia no PT de Santo André e que deixou marcas históricas. Em 2007, então prefeito, ele anunciou apoio ao então deputado estadual Vanderlei Siraque (hoje no PCdoB e marido de Bete) para tentar a sucessão pelo bloco governista. A maioria do governo queria Ivete Garcia, vice-prefeita na época. Siraque e Ivete foram para prévias, o primeiro venceu, rachou o bloco de sustentação e o PT perdeu a eleição para Aidan Ravin (ex-PTB, hoje Podemos).

Questionado sobre quais consequências podem acontecer se a direção do PT andreense bancar uma candidatura ao Paço sem a realização de prévias ou sem dialogar com a ala que defende o nome de Eloi, Avamileno não descartou deixar a sigla. Porém, adiantou que o grupo vai recorrer a todas as instâncias partidárias antes de haver atitudes mais extremadas.

“Tudo pode acontecer. Sou petista de coração. Ajudei a fundar, a construir esse partido, desde 1980. Junto com companheiro (José) Cicote, com o companheiro (Luiz Inácio) Lula (da Silva). Ajudei a construir esse partido com muito suor. Não vou dizer que vou fazer porque seria tomar atitude precipitada. Inicialmente vamos recorrer a todos os recursos possíveis. Se eles impuserem a candidatura da Bete sobre nós, logicamente que o grupo vai conversar e discutir o que podemos fazer”, disparou, emendando que não acredita em recuo de Eloi. “Erick é companheiro novo, adulto, é jovem, é a primeira candidatura dele. Está com muita disposição. É petista há mais de 20 anos, companheiro que participa do PT desde a juventude. Companheiro com o qual simpatizei. Já que não me querem candidato, porque consideram ultrapassado, não sei se pela idade ou se já fui tudo na política (vereador, deputado, vice e prefeito), o Erick teria de ser escolhido, não a companheira Bete.”

Nesta semana, os vereadores Willians Bezerra e Eduardo Leite, que estavam no páreo para representar o petismo nas urnas em 2020, abriram mão dos projetos solo em favor de Bete. A vereadora foi diretora da Secretaria de Educação no governo de Avamileno.