Ex-secretário de Paulínia assume Saúde em Mauá

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



05/10/2019 | 07:00



O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), escolheu o dentista Luís Carlos Casarin como secretário de Saúde nesta nova passagem pelo comando do Paço.

Casarin estava na administração de Paulínia. Antes, passou por governos em Jundiaí, Várzea Paulista, Sumaré, Santa Bárbara d’Oeste e São Bernardo. Também foi secretário adjunto em Mauá até dezembro de 2018, quando Atila foi preso no âmbito da Operação Trato Feito, desdobramento da Prato Feito, que já havia levado o socialista para a detenção.

A principal missão de Casarin é acertar a relação de Mauá com a FUABC (Fundação do ABC). No governo interino de Alaíde Damo (MDB), rompimento contratual foi encaminhado, mas, por força de liminar, a relação permanece. A Justiça determinou que plano de desmobilização seja feito e que haja pacificação sobre a dívida.

A FUABC cobra quase R$ 160 milhões da Prefeitura de Mauá, segundo a instituição, por atraso de parte dos repasses mensais pelo serviço prestado. O município, por sua vez, reclama dos balancetes apresentados e contesta os valores citados.

Casarin trouxe consigo três funcionárias de carreira da prefeitura de Paulínia, duas enfermeiras e uma agente de apoio administrativo. Ele estava no governo interino de Antônio Ferrari, o Loira (DC).