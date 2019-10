Bolsonaro desconversa sobre ministro do Turismo: 'Sem comentários'

04/10/2019 | 20:57



O presidente Jair Bolsonaro (PSL) não respondeu, nesta sexta-feira, 4, se vai manter no cargo o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, denunciado por suposto uso de candidaturas de fachada para acessar recursos do fundo eleitoral no pleito de 2018.

Questionado sobre o ministro ao retornar ao Palácio da Alvorada, no fim da tarde, Bolsonaro repetiu três vezes "sem comentários" e reclamou da imprensa: "Não tem coisas boas para perguntar? 'Ralo' o dia todo e não tem uma coisa boa para perguntar?".

Depois de conversar por cerca de 10 minutos com apoiadores na entrada da residência oficial, o presidente voltou a se dirigir aos jornalistas, mas para se justificar. "Pessoal, me desculpa aí. Eu estou com a cabeça quente", declarou.

O ministro do Turismo foi indiciado pela PF e denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais nesta sexta-feira, 4, por supostamente ter se beneficiado de candidaturas de fachada. "O presidente da República aguardará o desenrolar do processo. O ministro permanece no cargo", disse mais cedo o porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros.

França

Na porta do Alvorada, o presidente afirmou que a imprensa "perdeu a oportunidade" de conversar com um casal de franceses que estava misturado entre os seus apoiadores. "Não queremos que o que está acontecendo lá (na França) aconteça no nosso país", disse.

Na conversa com Bolsonaro, traduzida por um terceiro apoiador, os franceses criticaram o presidente da França, Emmanuel Macron, e a imigração islâmica ao País europeu, segundo pessoas que acompanharam o diálogo.

Os jornalistas e os apoiadores de Bolsonaro ficam separados por uma grande na entrada do Alvorada. O presidente costuma parar diariamente pela manhã e, às vezes, ao fim de tarde, no local para tirar fotos com seus fãs e responder a perguntas da imprensa.