Alvarenga e Ranchinho no rádio

Ademir Medici



05/10/2019 | 07:00



Bandeirantes AM (840) e FM (90,9) – Memória. Alvarenga e Ranchinho – parte 2</CF>. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, depois do futebol noturno, com reprise amanhã, às 5h. E na internet em <CF160>bandeirantes.com.br</CF> – No ar.

Semana passada o jornalista e radialista Milton Parron, que prefere ser chamado de repórter, focalizou a dupla Alvarenga e Ranchinho – parte 1. Neste fim de semana, Parron focalizará a mesma dupla, revivendo gravações que fez com Alvarenga – no primeiro programa o depoimento foi de Ranchinho.

São registros sonoros fundamentais para a história artística brasileira. No caso da dupla, um ingrediente a mais: a partir dos dois artistas o ouvinte revive aspectos da própria história brasileira contemporânea, já que Alvarenga e Ranchinho ousaram desafiar a ditadura do Estado Novo, até que fossem reconhecidos pelo próprio Getúlio Vargas – “Aí acabou a graça”, comentava Ranchinho na entrevista a Parron.

Nós, aqui do Grande ABC, tivemos o privilégio de, pelo menos uma vez, receber Alvarenga e Ranchinho. Foi em 1972. A dupla se apresentou numa festa da Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo, para um grande público, como se pode observar na foto que publicamos no livro sobre os 50 anos da Associação.

Alvarenga e Ranchinho. Ídolos brasileiros. Graças ao Parron, a dupla está viva, muito viva. Não percam os dois programas.

Em 5 de outubro de...