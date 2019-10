Notícias da semana - 30 de setembro a 6 de outubro

Da Redação



06/10/2019 | 07:00



EDUCAÇÃO

Escolas cívico-militares chegam em 2020

Informações do Ministério da Educação revelaram que 15 Estados e o Distrito Federal irão aderir ao modelo de escolas cívico-militares do governo federal a partir de 2020. Esse modelo propõe gestão compartilhada das instituições entre educadores e o Exército brasileiro. Entre os locais interessados estão Acre, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, com São Paulo ficando de fora.

A partir do ano que vem, 54 colégios terão mudanças nos setores educacional (para objetivo de incentivar a formação integral dos alunos), didático-pedagógica (voltado a melhorar o processo de ensino) e administrativo (com ações para desenvolvimento de infraestrutura). O orçamento total será de R$ 54 milhões, sendo R$ 1 milhão destinado para cada escola com o objetivo de realizar as mudanças e melhorias esperadas. Segundo o ministério, a preferência de escolha será por Estados que tenham estudantes em situação de vulnerabilidade social e Índice de Desenvolvimento de Educação Básica abaixo da média da região.

Até sexta-feira, os municípios também poderão realiza solicitação de participação no projeto nacional. Detalhe que prefeituras de Estados que não aderiram à possibilidade do modelo estão abertas a participar. Todos os interessados precisam realizar consulta pública à comunidade sobre a adesão ao programa.

ACIDENTE

Garota morre por causa de explosão de celular

Alua Asetkyzy Abzalbek, 14 anos, do Cazaquistão (Ásia), morreu enquanto dormia devido a explosão de seu celular. O aparelho estava debaixo do travesseiro da menina, que ouvia música. O smartphone foi encontrado plugado à tomada e a bateria teve sobrecarga.

O carregamento não deve ser feito por materiais ‘piratas’, baterias ruins precisam ser trocadas por outras oficiais e é recomendado que, no momento da recarga, o celular esteja em ambiente arejado e longe de objetos inflamáveis.

CULTURA

Novos materiais de ‘Frozen 2’ revelam trailer e canção inédita

A Disney agita o público para a estreia de Frozen 2 com o lançamento de vídeos sobre a produção. Além de trailer inédito que revela detalhes da história, o estúdio postou na internet prévia da música Into The Unknown, ainda sem tradução para o português, apontada como possível sucessora do sucesso Livre Estou (Let It Go), do filme anterior.

Na nova jornada, estranhos fatos acontecem e Elsa diz ouvir vozes misteriosas. Ela deve encontrar a origem disso tudo e tem a companhia de Anna, Olaf e seus amigos para reino desconhecido que promete testar os poderes de gelo da rainha de Arendelle.

Frozen 2 tem estreia nos Estados Unidos marcada para 27 de novembro. No Brasil, o aguardado longa-metragem animado chega somente no começo de 2020, em 2 de janeiro.