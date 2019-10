Consórcio ABC planeja seminário regional sobre requalificação urbana

Do Dgabc.com.br



04/10/2019 | 16:20



O Consórcio Intermunicipal Grande ABC recebeu, nesta sexta-feira (4), uma apresentação sobre o projeto Rua Completa, desenvolvido pela Rede Nacional para a Mobilidade de Baixo Carbono. A iniciativa é promovida pela(FNP) Frente Nacional de Prefeitos e pelo instituto de pesquisa WRI Brasil.



Com foco no desenvolvimento urbano sustentável, o projeto tem como objetivo adaptar vias públicas para dar segurança e conforto ao cidadão. As ações incluem a distribuição do espaço de maneira mais democrática, priorizando os deslocamentos realizados por transporte coletivo, a pé e de bicicleta.



Por meio de videoconferência com representantes do instituto WRI Brasil, a equipe técnica do Consórcio ABC iniciou a organização de um seminário de capacitação sobre o conceito de Ruas Completas voltado para as sete cidades, previsto para o dia 31 deste mês, na sede da entidade regional.



O Consórcio ABC também pretende aderir à rede Mobilidade de Baixo Carbono, afirmou o secretário-executivo da entidade, Edgard Brandão. Atualmente, 17 cidades integram a iniciativa.



“A adesão do Grande ABC marcaria a entrada do primeiro consórcio público na rede nacional. Nossa região tem potencial para desenvolver projetos de requalificação urbana, especialmente pensando nos acessos para estações de trem e corredores de ônibus”, disse Brandão.