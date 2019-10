James Franco é acusado de explorar sexualmente duas estudantes de seu curso de teatro

04/10/2019 | 16:11



James Franco está sendo processado por duas mulheres. Segundo informações do site norte-americano People, Sarah Tither-Kaplan e Toni Gaal participaram do curso de teatro de Franco e entraram com uma ação contra o ator, de 41 anos de idade, alegando que ele e seus funcionários envolveram-se em comportamentos inapropriados e sexualmente difundidos em relação a alunas, sexualizando seu poder como professor e empregador, aproveitando a oportunidade de papéis em seus projetos, de acordo com documentos legais obtidos pelo veículo.

As duas afirmaram que esses comportamentos levaram a assédios e exploração sexual dentro e fora da classe. O processo é por discriminação sexual, assédio sexual e fraude, entre outras alegações.

O advogado de Franco, Michael Plonsker, enviou um comunicado à imprensa internacional sobre o assunto:

Esta não é a primeira vez que essas reivindicações foram feitas e já foram desmascaradas. Não tivemos a oportunidade de revisar a acusação em profundidade, uma vez que ela foi vazada para a imprensa antes de ser registrada e nosso cliente ainda não foi atendido. James não apenas se defenderá totalmente, mas também buscará indenização das autoras e de seus advogados por entrarem com esse processo de busca de publicidade.

Tither-Kaplan já tinha acusado o ator de abuso junto com outras quatro mulheres em janeiro de 2018, em um artigo publicado no jornal The Los Angeles Times. Ela declarou que Franco removeu o tapa-sexo enquanto fazia uma cena de sexo oral no longa The Long Home.

- Eu percebi rapidamente que tudo bem, você não diz não a esse cara. Sinto que houve um abuso de poder, uma cultura de explorar mulheres que não são celebridades e uma cultura de mulheres que podem ser substituídas. Ser atriz, cineasta e trabalhar na indústria têm sido meu sonho desde que eu tinha, talvez, cinco ou seis anos de idade e sabia que, ao avançar, arriscaria minha carreira.