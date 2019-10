Taylor Swift protagoniza cena hilária chorando por uma banana após cirurgia

04/10/2019 | 16:10



Taylor Swift foi surpreendida no programa The Tonight Show, com o Jimmy Fallow, na última quinta-feira, dia 3. Isso porque o apresentador preparou uma surpresinha para a cantora durante sua entrevista e disse que sua mãe teria a filmado secretamente após sua cirurgia ocular com laser, feita recentemente.

- Você consegue me ver? Porque você não acabou de fazer uma cirurgia a laser, não?, perguntou Jimmy. Nesse momento, Swift ficou assustada com a pergunta, já que ela não teria contato a ninguém sobre o acontecimento.

- Você tomou remédios mais fortes e ficou um pouco grogue? Sua mãe pode ou não ter filmado você após a cirurgia e ela nos deu o vídeo!, disse o apresentador que caiu no riso ao ver a reação da cantora.

No registro, Taylor aparece com um óculos pós cirúrgico e curativos colados no seu rosto, e diz à sua mãe, Andrea, que quer comer uma banana, mas ao tirar a fruta do cacho, a confusão e risadas começam a acontecer:

- Essa não era a banana que eu queria! Eu tentei pegar assim aqui, comentou a artista começando a chorar.

E continua:

- Eu vou tentar com outra, mas o que eu faço com essa banana agora? Ela está sem a cabeça, completou a artista sob efeitos de remédios.

Em outro corte, Andrea filma Taylor deitada na cama e finalmente comendo sua banana:

- Você não pode dormir comendo uma banana, ta bom?, disse sua mãe.

- Eu não estou dormindo, minha mente está viva, respondeu, dando fim ao vídeo e trazendo muitas gargalhadas pro estúdio de gravação do programa.