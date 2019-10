Assassino de motorista de aplicativo de Diadema é morto no Ceará

Bia Moço

A Polícia Civil de Diadema identificou o responsável pelo assassinato da motorista de aplicativo Adriana Marcia da Silva, 46 anos, morta em 15 de setembro no bairro Casa Grande. Antônio Josias da Silva Oliveira, 28 anos, foi encontrado morto nesta quinta-feira (3) na cidade de Maranguape, no Ceará.

Segundo o delegado titular do 2º (Piraporinha), Marcos Dario Mariano Silva, após trabalho de investigação, aliado ao retrato falado divulgado no dia 17 de setembro, a polícia conseguiu as primeiras informações como nome e endereço do criminoso. Silva contou que chegaram a identificação do homem após outro motorista de aplicativo ver o rosto divulgado e reconhecer Oliveira, que também tinha o assaltado.

“A gente já sabia que ele tinha fugido para o Ceará, então avisamos a polícia local. A delegacia de Maranguape entrou em contato, porque mandamos o retrato falado dele”, explicou o delegado.

O criminoso morava com a esposa na estrada Eiji Kikuti, no bairro cooperativa, em São Bernardo, e fugiu de ônibus para o município cearense, sua terra natal. Em Maranguape se abrigou na casa da mãe que, em depoimento à polícia, contou que no último dia 30, Oliveira saiu de casa e não voltou mais. O criminoso foi encontrado em terreno baldio com marca de tiros na cabeça , deitado de bruços e sem as roupas da cintura para baixo. O assassinato dele também está sendo investigado pela polícia local.

“Mesmo que Oliveira tenha morrido, é importante dar respostas para a sociedade”, ressaltou o delegado.

O CRIME

No dia 15 de setembro, a motorista de aplicativo Adriana Márcia de Almeida, 46, foi assassinada com um tiro no pescoço, enquanto trabalhava no bairro Casa Grande, em Diadema. De acordo com a ocorrência, por volta das 23h, ela atendeu a uma chamada e se dirigiu ao bairro para apanhar duas mulheres em um baile funk.

Quando as passageiras entraram no carro, um homem armado abordou a vítima, que acelerou o veículo na tentativa de fugir, e foi atingida. O socorro foi acionado, mas Adriana não resistiu ao ferimento e morreu no local.

