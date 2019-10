Chevrolet rebatiza Onix Joy no site; veja outros carros que mudaram de nome

Foto: Divulgação Antes: Chevrolet Onix Joy/ Depois: Chevrolet Joy: versão de entrada do Onix, a Joy passou a ser o nome próprio do modelo. Ao menos é o que consta no site da montadora e na lataria do veículo

Foto: Divulgação Antes: Renault Sandero Stepway/Depois: Renault Stepway; o Sandero é um exemplo. Antes versão aventureira, a Stepway se emancipou há alguns anos e passou a ser nome próprio do carro, ganhando mais opções de configurações

Foto: Por Renzo Maia;cropped and adjusted by uploader Mr.choppers (DSCF2653.JPG) [CC BY 3.0], undefined Lançado em 1958, o Belcar só passou a ter esse nome três anos depois; saiu de linha em 1967 após a Volkswagen adquirir a marca DKW

Foto: Por JasonVogel (Trabalho próprio pelo carregador) [CC BY-SA 3.0], undefined Também lançada em 1958, a Vemaguet foi rebatizada em 1961; saiu de linha em 1967

Foto: By Bruno Kussler Marques from Uberlandia, Brazil - Flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=985676 Concorrente do Chevrolet Chevette, o Dodge Polara foi rebatizado em 1976 e manteve o nome até o fim da linha, em 1981

Foto: Divulgação Antes: Volkswagen Sedan / Depois: Volkswagen Fusca

Foto: Divulgação Um dos maiores clássicos nacionais, o Fusca só foi oficialmente batizado com este nome no Brasil em 1983; até então seu nome oficial era Sedan

Foto: Divulgação Antes: Fiat 147 / Depois: Fiat Spazio

Foto: Divulgação Já perto do fim de sua produção, a Fiat realizou a segunda reestilização no pequenino 147; a mudança não foi muito radical, mas afetou seu nome, que passou a ser Spazio

Foto: Forza355 via VisualHunt / CC BY-NC-ND Antes: Ferrari Testarossa / Depois: Ferrari 512 TR - o primeiro facelift, em 1991, alterou não apenas a dianteira do veículo, mas também o seu nome

Foto: Damors via VisualHunt.com / CC BY-NC-SA Antes: Ferrari 512 TR / Depois: Ferrari F512 M - três anos após a primeira mudança de nome (1994), a 512 TR passou a ser chamada de F512 M; as alterações visuais também foram maiores desta vez; a máquina saiu de linha em 1996

Foto: Divulgação Antes: Fiat Premio / Depois: Fiat Duna

Foto: Divulgação No fim de sua produção, em 1995, o Premio vinha importado da Argentina, onde sempre se chamou Duna; com o baixo volume de vendas, a Fiat decidiu manter o nome argentino no modelo

Foto: Divulgação Antes: Fiat Uno / Depois: Fiat Mille

Foto: Divulgação Mesmo os consumidores insistindo em chamá-lo de Uno, desde 1996 o compacto da Fiat havia mudado o nome para Mille

Foto: Divulgação Antes: Chevrolet Corsa Sedan / Depois: Chevrolet Classic

Foto: Divulgação Após lançar a segunda geração do Corsa no País, em 2003, a Chevrolet deciciu manter a primeira geração em produção e a nomeou Classic; o modelo segue em fabricação até os dias atuais

Foto: Divulgação Antes: Volkswagen Passat CC / Depois: Volkswagen CC

Foto: Divulgaçãon Lançado em 2008, o cupê de quatro portas carregava o nome do sedã alemão; após a reestilização de 2012, virou apenas CC

Foto: Divulgação Antes: Fiat Palio Weekend/Adventure / Depois: Fiat Weekend/Adventure

Foto: Divulgação Em 2013, talvez tentando afastar a perua da nova geração do Palio, a Fiat decidiu retirar o nome do compacto da Weekend; a versão aventureira foi rebatizada para Adventure e depois para Weekend Adventure

Foto: Divulgação Antes: Subaru Impreza WRX / Depois: Subaru WRX

Foto: Divulgação Ícone do rally nos anos 1990, o Impreza conquistou diversos fãs com sua versão WRX, a mais esportiva da linha; na nova geração do modelo, lançada em 2014, o WRX se tornou um veículo independente do sedã que lhe deu origem

Foto: Divulgação Antes: Nissan Skyline GTR/ Depois: Nissan GTR

Foto: Divulgação Assim como o Subaru WRX, a sigla GTR é tão marcante no esportivo japonês, que se tornou seu nome oficial na geração atual

Foto: Divulgação Antes: Land Rover 90/110/127 / Depois: Land Rover Defender

Foto: Divulgação Em suas primeiras versões, o Defender era batizado somente pelo tamanho de sua distância entre-eixos, em polegadas. Após alguns anos, ganhou o nome atual

Foto: By Herranderssvensson (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons Antes: FNM JK / Depois: FNK 2000 e 2150