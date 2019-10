Redação



04/10/2019 | 15:48

Para os viajantes que desejam aproveitar a virada do ano fora de casa, há um leque de locais superanimados para passar o Réveillon 2020. De acordo com uma pesquisa do Hurb – Hotel Urbano, agência de viagens online, o Rio de Janeiro é o destino mais procurado pelos brasileiros para o Ano Novo, seguido de Porto Seguro.

A análise considerou os pacotes de viagem (aéreo + hospedagem) mais comprados para o período e a quantidade de check in e check out em hotéis e pousadas entre os dias 28 de dezembro de 2019 e 2 de janeiro de 2020. Além dessas duas cidades, confira outros lugares mais procurados pelos brasileiros para aproveitar o Réveillon.

Destinos para passar o Réveillon 2020