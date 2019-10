Semasa já resgatou 20 animais silvestres este ano em Santo André

Do Dgabc.com.br



04/10/2019



Santo André tem mais da metade do seu território em áreas de proteção aos mananciais. Estas áreas preservadas são compostas por remanescentes de Mata Atlântica que promovem um rico habitat para a fauna silvestre da região. Desde 2001, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) é o órgão responsável pelo manejo da fauna silvestre na cidade e, por mês, são resgatados, em média, dois animais de espécies diversas.



Por causa da pressão humana e degradação ambiental, os animais acabam desalojados de seus habitats naturais, ‘fogem’ para as residências das pessoas, além de outros que são vítimas de tráfico ou caça ilegal. Desde o começo deste ano, 20 animais já foram resgatados pelo Semasa. No ano passado, o número de chamados foi de 56. Os atendimentos são mais frequentes para espécies de aves (14 neste ano) seguidos de mamíferos (cinco, até o momento) e répteis (um).



A equipe de fiscalização ambiental da autarquia recebeu formação técnica e especializada para atender aos chamados. “Os agentes avaliam as condições do animal e definem qual o melhor encaminhamento para a garantia da qualidade de vida do bichinho”, explica a diretora de gestão ambiental do Semasa, Eriane Justo Savóia. Alguns animais voltam a ser soltos em seu habitat e outros necessitam de cuidados veterinários.



Neste sentido, a autarquia trabalha em parceria com alguns locais como Cetas (Centro Transitório de Animais Silvestres), Cras (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) e, o maior parceiro, o Parque Estoril, em São Bernardo do Campo. A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura também é um parceiro nesta tarefa, com os atendimentos da fauna na região do Parque Andreense e Paranapiacaba.



Quem vê ou encontra um animal silvestre perdido ou ferido deve entrar em contato com o Semasa, pela Central de Atendimento 115, pelo Facebook da autarquia, ou ainda fazer a denúncia por meio da GCM, no telefone 4428-1700, ou na Secretaria de Meio Ambiente, pelo telefone 4433-1958. Importante lembrar que maltratar animais é crime ambiental previsto pela Lei Federal 9.605/98 e pode acarretar em multa e detenção, quando identificado o infrator.