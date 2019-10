‘A Jornada’ terá duas apresentações no Sesc

Miriam Gimenes



07/10/2019 | 07:23



Inédito na América do Sul, o espetáculo dinamarquês A Jornada – Viagem às Sombras Verdes, será apresentado amanhã e quarta, às 20h, no Sesc Avenida Paulista (Avenida Paulista, 119), em São Paulo. O monólogo, baseado na obra original de Finn Methling, de 1952, e interpretado pela atriz Bete Dorgam, conta a trajetória de uma mulher mesmo antes do seu nascimento, passando pelas diversas fases da sua vida, até o seu leito de morte. Ele faz parte da Mostra Sentidos – A Longevidade na Arte, que discute a valorização do envelhecimento e da longevidade, como também o bem-estar da pessoa idosa, promovido pela rede Sesc.

Bete é dirigida pelo ator/diretor dinamarquês Soren Hellerup e atua com música ao vivo original de Rafael Senatore. Esta é a primeira vez em que este espetáculo é encenado na Língua Portuguesa.

Quando Hellerup decidiu começar esse trabalho e foi em busca de uma atriz brasileira, Bete foi a primeira e natural escolha. O neto do falecido Finn Methling esteve na estreia em Copenhagen, no início de 2018, e não encontrou palavras suficientes para elogiar o trabalho da atriz. Como esta peça tinha quase sido esquecida na Dinamarca, foi com grande expectativa que a versão brasileira promoveu um renascimento de A Jornada no país de origem e promete emocionar o público paulistano.

Os ingressos custam R$ 30 e podem ser comprados no site www.sescsp.org.br/avenida paulista.