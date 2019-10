Banda Folk 4 faz o primeiro show em São Paulo

Vinícius Castelli



05/10/2019 | 07:22



O nome pode ainda não ser tão conhecido pelas bandas paulistas e paulistanas, mas quem faz o grupo Folk 4 acontecer é. A banda nasceu da amizade de quase 40 anos dos músicos. Jerry Espíndola (irmão de Tetê Espíndola) teve músicas gravadas por Ney Matogrosso e parcerias com Chico César e Anelis Assumpção, por exemplo. Já Rodrigo Sater acompanhou por anos o irmão Almir Sater. Guga Borba é nome conhecido e de carreira consolidada no Mato Grosso do Sul. E Rodrigo Teixeira acompanhou em excursões boa parte dos compositores da mesma região.

O conjunto faz sua estreia em São Paulo com única apresentação hoje, a partir das 13h, no Centro Cultural Banco do Brasil (Rua Álvares Penteado, 112), evento que é parte do projeto Os Sons do Brasil, que apresenta artistas de várias partes do País. A participação é gratuita.

O cardápio musical é ilustrado por acordes de violão e temas autorais. Blues, rock e música popular se misturam com guarânia – estilo musical de origem paraguaia – e polca sul-mato-grossense.

No espetáculo os músicos se revezam como cantores. mas se juntam, também, para apresentar diversas músicas vocalizando juntos, o que resulta uma harmonia entre os sons. Além do cancioneiro próprio o Folk 4 coloca no repertório versões para músicas de compositores de sua região.

Depois do Folk 4 se apresentam no mesmo local Mudernage Trio, com Cauê Procópio (Bahia), às 14h, e Viola Quebrada (Paraná), a partir das 18h.