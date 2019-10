Auricchio presta contas da Prefeitura na Igreja Matriz Sagrada Família

Do Dgabc.com.br



04/10/2019 | 15:11



Seguindo a programação de prestação de contas da Administração, o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), esteve na Igreja Matriz Sagrada Família, no Centro, na noite de quinta-feira (3).

“É muito importante ter essa oportunidade de explanar sobre as nossas ações desde o começo do mandato, nossas conquistas e objetivos futuros”, disse Auricchio.

A Prefeitura de São Caetano executou um grande ajuste fiscal, com contenção de gastos nos dois primeiros anos. Com um planejamento de ações eficientes e responsáveis, a cidade retomou o rumo de crescimento, e agora é possível colher os frutos com novos investimentos.

“Damos prioridade para todas as áreas, mas destaco a Saúde, onde reformamos nove unidades, além da abertura da Farmácia de Alto Custo, no Atende Fácil, e também a Educação, com a construção de cinco novas escolas e a revitalização das que já existem”, continuou o prefeito.

Na parte de lazer, a Prefeitura lançou o Programa Praça da Família, onde são revitalizadas as áreas verdes da cidade, deixando-as mais agradáveis e modernas, incluindo playground, espaço pet e academia ao ar livre para a terceira idade.

“Destaco a revitalização total da Praça Cardeal Arcoverde, que iremos iniciar até o começo do ano que vem. O local terá mais verde, iluminação em LED, segurança e lazer”, explicou Auricchio.

Pensando na área social, diversas vertentes do Profamília foram retomadas, como é o caso do Auxílio Medicamento para a Terceira Idade, amparando quem mais precisa. “Muito obrigado a todos da comunidade da Igreja Matriz Sagrada Família pela recepção. Estamos sempre à disposição dos munícipes”, finalizou o prefeito.