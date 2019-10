04/10/2019 | 14:11



Pelo visto a relação de Bruno Gagliasso com seu irmão, Thiago, ainda está abalada. O motivo? De acordo com o colunista Leo Dias, na última quita-feira, dia 3, os dois marcaram presença no Rock in Rio porém, evitaram se encontrar ao máximo.

A publicação afirma que ambos estavam no mesmo espaço, na Party Expirence, que fica ao lado do palco New Dance Order, mas não se falaram e até evitaram de se cruzar. Bruno ficou na parte de cima com Giovanna Ewbank, Bruna Marquezine e outros amigos, enquanto Thiago ficou na parte de baixo. Vish!

Bruno e Thiago tiveram uma briga feia no final de 2018 envolvendo divergências políticas e também por conta de uma treta pública entre Giovanna e Thiago.