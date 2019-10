Conheça Tony Gordon, o vencedor do 'The Voice Brasil'

04/10/2019 | 13:30



Aos 53 anos, o paulistano Tony Gordon é o grande vencedor da oitava edição do programa The Voice Brasil. Representando o time de Michel Teló - agora vencedor das últimas cinco temporadas -, o cantor se consagra como a melhor voz do reality e garante um prêmio de R$ 500 mil, além de um contrato com a Universal Music, gerenciamento de carreira artística e um carro. Diferentemente dos últimos vencedores, o perfil de Tony chama atenção devido a uma trajetória com mais de 30 anos de carreira, fato pouco comum no programa.

O cantor de pop e R&B tem a música no sangue. Tony é filho de Dave Gordon, cantor que veio da Guiana para o Brasil na adolescência e ficou conhecido por seus shows que misturavam ritmos caribenhos aos brasileiros, e de Denise Duran, irmã da cantora e compositora Dolores Duran, que ficou famosa nos anos 1950.

A tradição seguiu a linha biológica, já que um de seus filhos, William Gordon, também decidiu seguir na carreira musical e chegou a ser vice-campeão do programa SuperStar, também da Rede Globo, em 2014.

A rouquidão e o grave da voz transmitem serenidade nas suas apresentações, e foi justamente isso que fez os quatro técnicos virarem as cadeiras na fase das Audições às Cegas, quando cantou You're so Beautiful, de Joe Coker.

Na ocasião, Tony explicou que estava ali para confrontar os próprios medos e "em busca do desconhecido". O primeiro a aprovar sua apresentação foi Michel Teló, que virou a cadeira em menos de 10 segundos e antes mesmo do candidato escolher o Time Iza, chegou a dizer que queria vê-lo na final da competição: "Eu não sei se você vai vir para o meu time, mas eu tô torcendo para você ganhar o programa!", disse Teló.

O encontro entre os dois veio logo na segunda noite da fase das batalhas, quando na apresentação da música Easy, de Lionel Richie, Tony foi derrotado pela também finalista Ana Ruth e Michel Teló usou o recurso do "Peguei" para incluí-lo no seu time.

Antes da final, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Michel Teló já havia dito que um dos motivos do qual se orgulha de participar do The Voice é o fato de o programa dar oportunidade para "pessoas que às vezes estão a vida inteira tentando viver de música e de repente conseguem mostrar o trabalho em rede nacional", como é o caso de Tony Gordon. Com essa temporada, o técnico segue invencível após ganhar a competição nos últimos cinco anos. "Pentacampeão. Pode colocar a quinta estrela aí", comemorou o apresentador Tiago Leifert na noite de encerramento do reality.

Vencedor com 36,62% dos votos, o resultado foi recebido com muita emoção pelo cantor, que interpretou O Portão, imortalizada por Roberto Carlos e Erasmo Carlos. A comemoração no palco incluiu um abraço que levantou Michel Teló no colo e, em seguida, a entrega do troféu para a sua mãe, que estava na plateia.

No Instagram, o vencedor aproveitou para agradecer e dedicou a conquista a todos os que torceram para ele. "Fomos campeões juntos! Todo mundo que cantou comigo! Que subiu naquele palco, votando, pensando, torcendo! Todo mundo que mandou tanto amor nesse caminho", escreveu. Ao técnico Teló, foram só elogios: "Indescritível sua atenção, carinho e parceria. Muita moda juntos se Deus quiser."

Já o técnico, retribuiu a homenagem com um outro post no Instagram. "Virei a cadeira para você nos 5 segundos da sua primeira cantada. Já senti sua energia, sua alegria, amor em cantar. Obrigado pela confiança! Você merece demais! Deus te abençoe e conte comigo sempre". Em seguida, comemorou: "Obrigado todos que votaram nele! Obrigado turma!!! PENTA!!!! PENTA!!!"