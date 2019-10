Três ônibus são incendiados após tiroteio na zona norte do Rio

04/10/2019 | 12:18



Um confronto entre facções criminosas provocou intenso tiroteio nos morros do Chapadão e da Pedreira, na região de Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro, no início da noite desta quinta-feira, 3. Até as 21h não havia registro de mortos nem de presos, mas não faltaram pânico e confusão no sistema de transportes. Pelo menos três ônibus foram incendiados e o tráfego foi interrompido em ruas, em uma estação de metrô e numa linha da Supervia.

De acordo com o sindicato das empresas de ônibus, os coletivos incendiados cumpriam as linhas 688 (Pavuna - Méier), 920 (Pavuna-Bonsucesso) e 778 (Cascadura-Pavuna). Trechos da Estrada de Botafogo e da avenida Pastor Martin Luther King Jr. foram interditados pela Polícia Militar. A estação de metrô Engenheiro Rubens Paiva também foi interditada por cerca de meia hora. Na SuperVia, a circulação no ramal Belford Roxo também sofreu interrupções.