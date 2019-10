Com 'força máxima', Ponte Preta tenta manter bom retrospecto contra o Botafogo

04/10/2019 | 12:19



Em busca de reaproximação do G4 na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta tem no retrospecto recente contra o Botafogo um motivo para o torcedor se encher de confiança. Nos últimos 16 jogos frente o rival regional, a Ponte soma seis vitórias, oito empates e duas derrotas. O último revés diante do rival foi no Campeonato Paulista de 2014, por 1 a 0, no estádio Santa Cruz, palco do duelo deste sábado, a partir das 11h.

No histórico geral, são 29 resultados positivos a favor do time campineiro, 26 empates e 21 triunfos ribeirão-pretanos.

Para o embate fora de casa, o técnico Gilson Kleina não tem desfalque por suspensão. As únicas ausências são os jogadores em etapa de transição física, como Rafael Longuine e Marquinhos.

Por outro lado, o comandante alvinegro tem a possibilidade de repetir, pela primeira vez na temporada, a escalação em três jogos consecutivos: Ivan; Arnaldo, Renan Fonseca, Reginaldo e Henrique Trevisan; Edson, Lucas Mineiro, Gérson Magrão e Renato Cajá; Vico e Roger.

Em nono lugar, com 35 pontos, três abaixo do G4, a Ponte Preta depende de vitória simples para ultrapassar o rival paulista, em sétimo, com um pontos a mais, e entrar de vez na briga pelo acesso.

O time campineiro também busca quebrar jejum de quase dois meses sem vencer longe do seu estádio. O último triunfo como visitante foi em cima do Figueirense, por 1 a 0, em 15 de agosto.