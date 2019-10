Após flagra indiscreto em varanda de hotel, Marcelo Mello Jr. evita falar sobre o assunto: - Só falo se for de trabalho

04/10/2019 | 12:11



Recentemente, Marcelo Mello Jr. foi flagrado em cenas para lá de quentes com uma morena na varanda de um quarto de hotel. As imagens deram o que falar, mas o ator, que esteve no Rock in Rio na noite da última quinta-feira, dia 3, não quis tocar no assunto e desconversou sobre namoro.

O ator ficou um bom tempo ao lado da amiga Roberta Rodrigues no evento e, ao avistar alguém da imprensa, logo falava:

- Vem falar comigo? Só falo se for de trabalho, ok? Não vou falar de flagra nenhum, disparava.

Ao G1, ele ainda garantiu que não está namorando:

- Eu falo de trabalho, que é a coisa que mais faço na vida. Da vida pessoal, não Mas tô solteiro.

Depois, o astro se resumia a apelas falar sobre sua participação em Bom Sucesso, novela da TV Globo:

- O meu personagem é o Yuri, um garçom que vai entrar na história para formar um triângulo com a Gisele e o Diogo. Não sei de muita coisa ainda, mas ela vai conseguir deixar o Diogo com ciúmes, adianta.