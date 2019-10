Airbnb lança a categoria de Experiências com animais

Maria Beatriz Vaccari



04/10/2019 | 12:18

O Airbnb lançou a categoria Experiência com Animais. São mil opções envolvendo mais de 300 espécies e seus defensores humanos, como resgatar filhotes de cachorro perdidos dentro da Zona de Exclusão de Chernobyl, descobrir raposas do Ártico ou fazer uma trilha para observação de baleias em Santa Catarina. O objetivo do lançamento, apoiado globalmente pela organização não-governamental World Animal Protection (Proteção Animal Mundial), é criar maneiras de se relacionar melhor com a natureza com a ajuda de anfitriões especializados.

“Com a tecnologia ocupando grande parte de nossas vidas, é fácil nos sentirmos desconectados da natureza”, diz Brian Chesky, CEO e cofundador do Airbnb. “Talvez seja por isso que as redes sociais estejam repletas de memes de animais. A vida é melhor com eles. Mas, para muitas pessoas ocupadas, olhar para eles por meio de uma tela é o mais próximo que conseguem chegar. Com as Experiências com Animais do Airbnb, os usuários da plataforma estão a poucos cliques de trazer essa relação para o mundo real, e ao contrário de muitas interações por aí, de uma forma responsável”, acrescenta.

As experiências oferecem apenas passeios que preservam a política de proteção animal da World Animal Protection. Isso significa que o viajante não poderá tirar selfies ou ter contato direto (como acariciar e alimentar) com animais selvagens. Também é proibido sobrecarregar bichos (que só podem carregar uma pessoa ou 20% de seu peso), visitar mamíferos marinhos mantidos em cativeiro (exceto em casos de reabilitação) e realizar outras atividades que prejudiquem a saúde e o bem-estar dos animais.

No Brasil, os mais aventureiros podem fazer uma trilha para observação de baleias, em Imbituba (SC) ou aprender Yoga com gatos em Porto Alegre (RS).

Veja algumas Experiências com animais:

