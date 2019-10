Dicas do happn: como falar o primeiro “oi” e manter a conversa com o crush

Da Redação, com assessoria



Quando o assunto é crush, a maioria das pessoas concorda que é difícil começar uma conversa. Afinal, a falta de informação para gerar assunto acaba dificultando na hora de quebrar o gelo. Para te ajudar a conquistar aquela pessoa, o happn, aplicativo de relacionamento que permite encontrar pessoas que cruzaram seu caminho na vida real, separou algumas dicas.

Primeiro passo

Comece pelo seu perfil. Ajuste-o com algumas configurações e deixe-o com a sua cara. Escolha o gênero desejado, faixa etária das pessoas que gostaria de cruzar, insira fotos que mostrem um pouco sobre a sua personalidade e até músicas e filmes preferidos no campo “Sobre mim”. Nesse momento, prefira ser mais seletivo e autêntico e não minta sobre quem você é, já que será fundamental para que o crush corresponda a sua investida.

Entendendo o app

Para te ajudar ainda mais, a timeline do happn é organizada pela proximidade dos usuários. Logo, quanto menor a distância, mais acima na posição da lista a pessoa aparecerá. Ao encontrar seu crush no app, você poderá escolher entre até três ações baseadas no seu nível de interesse por ele:

1. Oi: se quando vocês se cruzam, há uma troca de olhares e sua intenção é chamar atenção para o seu perfil, este ícone pode te ajudar a tomar iniciativa. Ao enviá-lo para o crush, ele recebe uma notificação e pode optar por responder ou ignorá-la. A ação só pode ser feita uma vez a cada 24h, o que impede incômodos e situações desagradáveis – é uma investida eficaz e sutil.

2. Like: quando a paixão é platônica, é melhor usar o “Like”. Diferentemente do “Oi”, ele é anônimo e você só conseguirá conversar com a pessoa selecionada caso ela te curta de volta. Assim, é possível saber se o usuário também está interessado, aumentando as chances de compatibilidade entre ambos.

3. Ocultar: já se uma das pessoas não te agrada, no ícone de “X”, você consegue ocultar o perfil – e nunca mais irá vê-lo na sua timeline. Essa ação é anônima e a pessoa não será notificada.

