30 anos de funk: Spotify comemora data com playlist especial

Da Redação, com assessoria



04/10/2019 | 12:18

Há 30 anos, o DJ Marlboro lançava o LP “Funk Brasil”, que mudou a história da música brasileira e, principalmente, da música urbana no País. Ao longo dessas três décadas, o gênero foi ganhando espaço ano a ano, tornando-se um dos principais ritmos musicais do Brasil. E em 2019, para comemorar essa data tão especial, o Spotify lança a playlist Funk 30 anos, feita com a curadoria do MC Marcinho, contando a trajetória do funk por meio de hits icônicos.

Além da playlist especial em comemoração à data, são mais de 20 listas dedicadas ao funk com curadoria do Spotify. Entre elas: Funk Hits, com quase 3 milhões de seguidores e que reúne os maiores sucessos do estilo, Bonde do Funk, com 1,7 milhão de seguidores, Baile Novo, com novos talentos do gênero, e Clássicos do Funk, para relembrar os grandes sucessos das décadas passadas.

