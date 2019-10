Internautas apontam suposta amante de Travis Scott após término com Kylie Jenner

04/10/2019 | 11:11



Pelo que parece, o namoro de dois anos de Kylie Jenner e Travis Scott chegou mesmo ao fim. Segundo informações do site norte-americano People, os dois resolveram se afastar após algumas tentativas de fazer o relacionamento dar certo. Uma fonte ligada aos artistas revelou que há um problema de confiança no relacionamento, que teria agravado a situação.

No entanto, nem todo mundo acreditou que o motivo seria por conta do estilo de vida dos dois e, assim que a bomba do término estourou, um verdadeiro CSI se iniciou na web e alguns fãs reuniram uma série de imagens em que o rapper apareceria com uma suposta amante em lugares semelhantes e na mesma época do ano:

Travis está há anos com essa amante, Enquanto isso, vocês estavam comemorando o relacionamento de Travis e Kylie, declarou a internauta que descobriu os cliques e, também, a possível identidade da mulher, que atende pelo nome de Rojean Kar.

Além disso, outra usuária do Twitter postou a imagem da mulher na qual um par de tênis similares aos de Travis aparecem no chão do quarto dela. Ai ai...

Alguns fãs também tiveram acesso à conta de Rojean no Instagram, no entanto, ela permanece bloqueada. Porém, o site E! News obteve imagens do Stories da mulher, em que ela desmente os rumores de traição:

Nenhum desses rumores é verdade, é apenas a internet criando uma falsa narrativa. Por favor, parem de espalhar mentiras e deixem ele, ela e eu em paz, porque isso afeta vidas reais. Obrigada. Uma fonte próxima a Travis também negou as alegações de infidelidade: Qualquer rumor de traição é totalmente e completamente falso, e a imprensa devia reportar fatos ao invés de rumores e especulações.