Grazi Massafera fala sobre romance com Caio Castro

04/10/2019 | 11:11



Parece que o romance Grazi Massafera e Caio Castro está indo muito bem! Após alguns flagras, inclusive na praia e, mais recentemente, no Rock in Rio, a atriz falou pela primeira vez sobre o romance com o astro. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, a beldade é capa e recheio da nova edição da revista Claudia.

Para a publicação, ao falar de Caio, a ex de Cauã Reymond disse o seguinte:

- Sou mulher, sou saudável. As pessoas ficam muito curiosas. Sabe aquela música? Deixa acontecer naturalmente, disse.

Lembrando que o relacionamento teria começado em setembro, mais especificamente na festa de aniversário de Luciano Huck.

Além disso, ela ainda abriu o jogo sobre a questão de desconstruir a imagem que as pessoas têm dela e revelou que aplica botox há anos:

- Sofro de TPM, tenho silicone no peito, há sete anos coloco botox. Mas não vivo em centros de estética. Só vou de vez em quando à dermatologista. Quem faz meu cabelo hoje em dia? Eu mesma! Pinto esta mecha de loiro [aponta a que fica bem perto do rosto]. Aprendi muito com os travestis que me levavam para os concursos, que eram minha referência de beleza. Também gosto de fazer as unhas, concluiu.