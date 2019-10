Gabi Prado vai se casar ainda este ano com João Zoli e quer pajé celebrando a cerimônia: - Não estou imitando a Anitta

04/10/2019 | 11:10



Gabi Prado vai se casar ainda este ano! A ex-participante de A Fazenda e De Férias Com o Ex contou em entrevista ao ESTRELANDO que pretende trocar as alianças com João Zoli em novembro, com uma cerimônia realizada por um pajé e exclusiva para os dois, sem mais nenhum convidado. Para os que estão achando a ideia semelhante ao que Anitta fez quando se casou com Thiago Magalhães, a digital influencer já avisa:

- Não estou imitando a Anitta. Descobri esses dias que ela fez assim.

A ex-Fazenda garante que está em uma fase muito boa de sua vida amorosa e praticamente casada já, pois desde que saiu do reality show da Record está morando junto com o amado. Ela admite que às vezes rolam brigas e desentendimentos, mas nada fora do normal, e ainda conta que se encontrar algum ex na rua ela cumprimenta e segue a vida normalmente. Gabi parece estar bem resolvida no quesito relacionamento amoroso, aliás, esse é um dos temas que ela irá abordar no seu novo programa. A beldade agora comanda o MTVixe, uma atração que vai ao ar nas redes sociais da MTV na qual Prado irá abordar os temas da vida que bombam na internet, como relações amorosas, ciúmes, vida adulta e mais - mas sempre com uma pitada de Gabi Prado!

A nova apresentadora conta que está muito animada com este novo projeto e brinca que, se ela ganhou um programa, foi porque mereceu! Ela ainda fala que está contente com a nova profissão, algo que já desejava há um certo tempo, pois como era conhecida apenas por ser ex-participante de realities não tinha um público específico que a seguia nas redes sociais e até sofreu um certo preconceito de marcas por isso.

Falando em realities, Gabi conta que gostou mais de participar de De Férias com o Ex do que de A Fazenda, pois no primeiro era algo mais livre e entre amigos, com muita pegação e bebida. Mesmo admitindo que odiou fazer parte da segunda temporada do programa da MTV, ela conta o que foi difícil estar na atração apresentada por Marcos Mion:

- Uma das coisas que pegou para mim é que você participa com gente que nem é celebridade, mas acha que é celebridade. Um pessoal com o ego muito elevado.

Nos programas que participou, Gabi ficou bem conhecida pelos barracos que deu. Porém, ela garante que na vida real é bem mais calma e as piores brigas que teve foram as que rolaram na TV.